سارة تبعث برسالة لـ عمرو دياب.. والهضبة: موهوبة يا قمر

نشر الهضبة عمرو دياب ، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رسالة كتبتها له طفلة.





وكتب دياب معلقًا: " ده أحلى شكر جالي في حياتي، تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر".



