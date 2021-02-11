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فن

سارة تبعث برسالة لـ عمرو دياب.. والهضبة: موهوبة يا قمر

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:02 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الهضبة عمرو دياب ، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رسالة كتبتها له طفلة.

وكتب دياب معلقًا: "ده أحلى شكر جالي في حياتي، تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر".

وكشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح عطر جديد يحمل اسمه عبر حسابه عبر إنستجرام ونشر مجموعة من الصور لعطر مكتوب عليه عمرو دياب معلقا "برفيوم عمرو دياب قادم فى 22 فبراير".

تصدر الهضبة عمرو دياب منصة توب انغامى بأغنيتين " ياأنا يالأ" فى المركز الثانى و"محسود" فى المركز الثالث بعد أيام قليلة من طرح الألبوم بشكل كامل عبر أنغامي. 
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