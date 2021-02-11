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أخبار العالم

وزير فلسطيني يصل سجن هداريم الإسرائيلي للقاء البرغوثي

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:33 م
الوزير الفلسطيني
الوزير الفلسطيني يصل سجن هداريم الإسرائيلي للقاء البرغوثي
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سمر صالح
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وصل اليوم الخميس إلى سجن "هداريم" الإسرائيلي للقاء الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.
 
وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت أن إسرائيل سمحت لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بزيارة البرغوثي، وذلك على خلفية إجراء الانتخابات الفلسطينية.
 
ونقل مراسل القناة للشؤون العربية "جال بيرجر"، عن مصادر فلسطينية قولها: إن "الشيخ سيحاول إقناع البرغوثي بعدم الترشح بقائمة مستقلة والتأثير على قائمة فتح في الانتخابات القادمة وأن لا يرشح نفسه للرئاسة أمام محمود عباس ابو مازن".
 
وأشارت القناة إلى أن هذه الزيارة جاءت على خلفية التسريبات بأن البرغوثي ينوي ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة. 
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