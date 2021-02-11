قبل شد الجلد.. تعرف على شروط العملية والممنوعين منها

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، شروط عملية شد الجلد، مشيرا إلى أن هناك من يعاني من وجود رواسب دهنية عنيدة في أجزاء مختلفة من الجسم فضلا عن وجود تراكمات دهنية تتسبب له في إحراج وإعاقة عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد يحدث لدى بعض الأشخاص فقدان ما يقارب من نصف وزنه بسبب عملية جراحية مثل تكميم المعدة أو شفط الدهون أو غير ذلك.

تعتبر عمليات شد الجلد هي أشهر عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير من السيدات، وتختلف عمليات شد الجلد من شخص لآخر،