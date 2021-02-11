قبل شد الجلد.. تعرف على شروط العملية والممنوعين منها

تعتبر عمليات شد الجلد هي أشهر عمليات التجميل التي يلجأ إليها الكثير من السيدات، وتختلف عمليات شد الجلد من شخص لآخر، وأوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، شروط عملية شد الجلد، مشيرا إلى أن هناك من يعاني من وجود رواسب دهنية عنيدة في أجزاء مختلفة من الجسم فضلا عن وجود تراكمات دهنية تتسبب له في إحراج وإعاقة عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد يحدث لدى بعض الأشخاص فقدان ما يقارب من نصف وزنه بسبب عملية جراحية مثل تكميم المعدة أو شفط الدهون أو غير ذلك.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، إنه يمكن فقدان الوزن بسبب اتباع حمية غذائية معينة وممارسة الرياضة أو عن طريق جراحات السمنة المنتشرة، ولكن فقدان الوزن بصورة كبيرة قد ينتج عنه الترهلات، لذا يلجأ هؤلاء لعملية شد الجلد للتخلص من كافة هذه الانزعاجات.
وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، أن عمليات شد الجلد تشمل عملية شد الوجه وعملية شد الرقبة وعملية شد الصدر وعملية شد الذراعين وعملية شد البطن، بالإضافة إلى شد الأفخاذ وعملية شد الجزء السفلي من الجسم والتي تشمل عملية شد الأرداف والفخذين والمؤخرة والعانة والجزء السفلي من البطن.
وأوضح عماد الدين، أن هناك شروطا لإجراء عملية شد الجلد فالشخص الخاضع للعملية لا يريد أن يقل وزنه بل أنه في مرحلة تثبيت الوزن حيث أن بعد العملية لا يصح أن تنزل وزنك وتحصل على ترهلات من جديد، ويجب أن يتمتع الشخص بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة كالسكر والقلب والضغط، وتناول الغذاء الصحي والخضروات والبروتينات وكذلك الدهون المشبعة، ومن الأفضل أن يتوقف عن التدخين قبل الجراحة مدة 6 أسابيع حتى تأتي بثمارها.