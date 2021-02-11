نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة اعتزال يحيى الفخراني





وقال نبيل: "‏طبعًا حساب مزور كالعادة.. يحيى ما لوش أكاونت أصلا على تويتر".









يذكر أن الفنان يحيى الفخراني يقوم بتصوير مسلسله الجديد والذى يحمل اسم زاهي نجيب ذركش والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.











والعمل يعود به يحيى الفخراني بعد غياب استمر لمدة عامين تقريبا ويقوم بتأليفه عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.











وكان آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل ونوس والذي عرض منذ عامين تقريبا وشاركه البطولة الفنان نبيل الحلفاوي.

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن شائعة اعتزال الفنان يحيى الفخراني، والتي انتشرت بشكل قوى من خلال حساب مزيف على تويتر.