ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة اعتزال يحيى الفخراني

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:32 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن شائعة اعتزال الفنان يحيى الفخراني، والتي انتشرت بشكل قوى من خلال حساب مزيف على تويتر. 

وقال نبيل: "‏طبعًا حساب مزور كالعادة.. يحيى ما لوش أكاونت أصلا على تويتر".


يذكر أن الفنان يحيى الفخراني يقوم بتصوير مسلسله الجديد والذى يحمل اسم زاهي نجيب ذركش والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.


والعمل يعود به يحيى الفخراني بعد غياب استمر لمدة عامين تقريبا ويقوم بتأليفه عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.


وكان آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل ونوس والذي عرض منذ عامين تقريبا وشاركه البطولة الفنان نبيل الحلفاوي. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يحيى الفخرانى يدخل القصر فى مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب نجيب زاهى ذركش

تعرف على حفيد يحيى الفخراني في مسلسل نجيب زاهي زركش

بعد الجدل السائد .. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن

قالوا لـ صدى البلد.. تجدد الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان.. حقيقة اعتزال يحيى الفخراني الفن

ترشيحاتنا

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

بلاش أمور شخصية.. تعليق قوى من شوبير على هجوم عمارة على "معلول"

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

علي جمعة يصحح اعتقادا خاطئا لـ "لا حول ولا قوة إلا بالله" ويكشف فضلها

ومنها أكلة مصرية.. أغرب الأكلات والوجبات حول العالم

حقيقة اقتراب منخفض التنين وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.. الأرصاد توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور