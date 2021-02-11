جنات في ثاني ليالي حفلات عيد الحب بالأوبرا

ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا ، تحيى المطربة جنات حفلا في الثامنة مساء غد الجمعة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها حب جامد ، حب امتلاك ، اللي بينك وبيني ، حبيبي علي نيته وبحبك وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث .



