بروتوكول بين مصر الخير ومؤسسة شريف عمر لتنفيذ برنامج للوقایة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي

وقعت مؤسسة مصر الخير مذكرة تفاهم مع مؤسسة الدكتور شريف عمر لعالج الأورام، لتنفيذ برنامج مجتمعي للوقایة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، والتعاون في تطویر وتفعيل وإنجاح برنامج وقایة 16187 والذي بدأته مؤسسة شریف عمر لعالج الأورام في 19 أكتوبر 2019.





وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا بعد سرطان الكبد، ويمثل خطورة كبيرة على حياة المريض، مشيرة إلى أن التعاون المشترك مع مؤسسة الدكتور شريف عمر يستهدف التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدى، موضحة أن المؤسسة سوف تتولى جمع التبرعات وعمل البحث الاجتماعي للحالات للتأكد من استحقاقها للخدمة.





وأشارت إلى ان مؤسسة الدكتور شريف عمر لعلاج الأورام، سوف تتولي تقديم كافة الخدمات الطبية والتي تتضمن عمل توعية صحية عن طريق الخط الساخن، وعمل الفحوصات الطبية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللاحقة للكشف المطلوب للحالات سواء كان كيماوى أو إشعاعي أو تدخل جراحي بأسعار مناسبة .





وأكدت رئيس قطاع الصحة أن دعم مؤسسة الدكتور شريف عمر يأتي فى إطار برنامج دعم الكيانات الطبية داخل مؤسسة مصر الخير حيث تم دعم أكثر من 60 كياناً طبياً مصرياً.





وقال الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام، إن مؤسسة شریف عمر لعالج الأورام مؤسسة أهلية غير هادفة للربح ومشهرة برقم 3498 لسنة 2017، وهي مؤسسة وليدة من الجمعية الطبية الخيریة بفاقوس والتي أسسها الأستاذ الدكتور شریف عمر عام 1987 و مشهرة برقم 669 لسنة 1987 و المالكة لمركز فاقوس لعالج الأورام والذي تم تأسيسها عام 1990 وبدء نشاطه عام 1992 وتم توسعته عام 2014 ویقدم خدمة مجتمعية وتوعویة وتشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضي الأورام، وخصوصًا سرطان الثدي، بالإضافة إلى ذلك فإنه قد بدأ العمل بمدرسة شریف عمر للتمریض في عام 2015.





وأضاف أن مؤسسة شریف عمر لعلاج الأورام أسست عام 2017 نقل خبرة مركز فاقوس لعلاج الأورام لكل مصر وبدأت منذ عام 2020، في بناء برنامج متكامل للوقایة من سرطان الثدي، مشيرة إلى أنه بدأ في 2017 في التحضير والتجهيز لتنفيذ رؤیة 2030، حيث تم تأسيس وتشغيل عدة مراكز للكشف المبكر وتشخيص سرطان الثدي تحت مسمى مراكز وقایة، بالإضافة إلى ذلك فإنه قد تم شراء مستشفى شجرة الدر بالزمالك وجاري تجهيزها لتكون مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدي بالقاهرة، وأخيرا تم إنشاء تحالف وقایة والذي یشتمل على عدة مراكز متميزة لأشعة الثدي وعيادات الكشف تحت رقم موحد 16187 والتي تغطي أقاليم مصر السبعة وموجودة حاليا في 19 محافظة.





وأشار إلي أن المؤسسة سوف تتولى طبقا لمذكرة التفاهم إعداد برنامج الوقاية المقدم بالمراكز المتعاقد معها وعددها 33 مركزًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمستحقي مؤسسة مصر الخير وفقا الأسعار المتفق عليها والمعتمدة بكل مركز.



