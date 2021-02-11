عشان تبطل رغي مع الجيران.. ربة منزل تعذب طفلة زوجها حتى الموت في الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، ربة منزل متهمة بقتل طفلة زوجها تعذيبًا في بولاق الدكرور إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتها.

جاء في أمر الإحالة أن "المتهمة شيماء.ع"، قتلت طفلة زوجها رقية مصطفى، 5 سنوات بسبب شقاوتها وإفشائها الأسرار للجيران، وجاء ذلك عمدًا باستخدام عصا خشبية، وتعدت بها على أطرافها وأقدامها فأحدثت إصابات بها ونزيف داخلي بالجسم أسفر عن وفاتها".

وقالت المتهمة إن "الطفلة تعمدت إخبار الجيران بما يدور في منزلهما وأنها تتعدى عليها بالضرب وتكرهها، وعندما أخبرتها جارتها بذلك، وأوصتها بحسن معاملتها تعصبت عليها، وأفرغت غضبها في الطفلة".

وأضافت المتهمة أنها "تعدت عليها بالضرب ولكنها وجدتها فجأة تسقط على الأرض فاستعانت بجارتها وتوجهت بها إلى المستشفى ولكن الطفلة توفيت في الحال".