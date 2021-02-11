ادرس في مصر.. إدارة الوافدين توفر تسهيلات لطلاب الأردن

وجهت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لكل طلاب الثانوية الأردنية اجتيازهم مرحلة أساسية في مسيرتهم العلمية، موضحة أنظمة الدراسة المتاحة لهم في مصر نظام الساعات المعتمدة "credit hours"، نظام بدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني دون احتساب الفصل الدراسي الأول رسوب أو غياب لمساعدة كل الطلاب في ظل جائحة كورونا على أن يتم استكمال دراسة الفصل الدراسي الأول في الصيف".





كما أوضحت أنه يمكن أيضا الاستفادة من العروض والخصومات المتاحة لبعض الجامعات والكليات المصرية وكذلك الأسعار الخاصة بالإقامة في كل المحافظات.





وأشارات الإدارة عبر صفحتها موقع فيس بوك: "اختياراتك في المرحلة الجاية حاسمة، وعشان كده مبادرة #ادرس_في_مصر بتقولك إنها مستنياك تدرس في أكبر الجامعات المصرية اللي بتحتل مراكز متقدمة في تصنيفات الجامعات العالمية في كل المجالات".





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وتابعت: "ادرس في مصر وخليك واحد من كتير اتخرجوا من جامعات مصر وبقوا ناجحين ومن أفضل العلماء في العالم، كمان بنطمنك إنك لما تدرس في مصر مش هتواجه أي صعوبات في الحياة والمعيشة لأن لغتنا واحدة وده بيخلي الدم يحن".



واشارت الى ان الطلاب يمكنهم التقديم اونلاين و اختار النظام المناسب لهم 😉

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