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فن

دفاتر مايا Memory Box في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بالرغم من الظروف الأمنية والإقتصادية والصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا تزال قوة الفكر والفن تحارب لبقائها، ولوجود بلد يعاني للحفاظ على ما تبقى له من صورة حضارية عالميا.


يأتي هذه المرة الخبر من ألمانيا بمشاركة الفيلم اللبناني الطويل "دفاتر مايا"Memory Box  للثنائي جوانا حاجي توما وخليل جريج في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.


وبذلك يكون اختيار فيلم جريج وحاجي توما دفاتر ماياMemory Box  الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الرائد منذ 39 سنة.


فيلم دفاتر ماياMemory Box  يتناول قصة مايا، امرأة لبنانية انتقلت مع والدتها للعيش في كندا، منذ أكثر من 30 سنة، ولا تزال تعيش في مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس.


عشية عيد الميلاد، يتلقون شحنة غير متوقعة، في داخلها دفاتر وأشرطة كاسيت وصور كانت قد أرسلتها مايا عندما كانت لا تزال تعيش في بيروت إلى أعز صديقة لها التي هاجرت إلى فرنسا، وذلك عام 1982.


مايا ترفض فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياتها، لكن مقتنيات الشحنة من صور ومذكرات تثير فضولية الأبنة أليكس فتغوص بهذا الأرشيف وبأسرار حياة أمها.


تدخل أليكس، ما بين الخيال والواقع، عالم مراهقة والدتها الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتكشف عن ألغاز الماضي الخفي.
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