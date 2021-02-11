دفاتر مايا Memory Box في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي

بالرغم من الظروف الأمنية والإقتصادية والصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا تزال قوة الفكر والفن تحارب لبقائها، ولوجود بلد يعاني للحفاظ على ما تبقى له من صورة حضارية عالميا.











يأتي هذه المرة الخبر من ألمانيا بمشاركة الفيلم اللبناني الطويل "دفاتر مايا"Memory Box للثنائي جوانا حاجي توما وخليل جريج في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.











وبذلك يكون اختيار فيلم جريج وحاجي توما دفاتر ماياMemory Box الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الرائد منذ 39 سنة.









فيلم دفاتر ماياMemory Box يتناول قصة مايا، امرأة لبنانية انتقلت مع والدتها للعيش في كندا، منذ أكثر من 30 سنة، ولا تزال تعيش في مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس.











عشية عيد الميلاد، يتلقون شحنة غير متوقعة، في داخلها دفاتر وأشرطة كاسيت وصور كانت قد أرسلتها مايا عندما كانت لا تزال تعيش في بيروت إلى أعز صديقة لها التي هاجرت إلى فرنسا، وذلك عام 1982.











مايا ترفض فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياتها، لكن مقتنيات الشحنة من صور ومذكرات تثير فضولية الأبنة أليكس فتغوص بهذا الأرشيف وبأسرار حياة أمها.









