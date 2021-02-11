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طارق الشناوي: شادية أكثر من غنى ومثل فى السينما المصرية.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:26 م
شادبة
شادبة
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ياسمين القصاص

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الراحلة شادية كانت تتسم بخفة الدم والصوت الغنائي الرائع، فكان دائما يضعها جميع المخرجين فى الدور المرح، منوها إلى أنها شاركت فى البطولة الثلاثية مع الراحل العظيم إسماعيل يس والفنان شكوكو، وحتى أنها قامت أيضا بالبطولة الثنائية مع إسماعيل يس، مشيرا إلى أن العمل السينمائى شباب إمراة التى شاركت فى الراحلة الشادية كان من بطولة تحة كاريوكا ولكن من سوق هذا العمل هى شادية، وذلك لأنها كانت اسم كبير فى التسويق.

 

وأضاف طارق الشناوي، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن شادية وافقت على تسمية فيلم "شباب امرأة" بهذا الاسم بالرغم من أن هذه المرأة تحية كريوكا والرجل شكرى سرحان، فكانت شادية هى من صنع بالفعل أكثر أغانٍ وأفلام فى تاريخ السينما المصرية، وكانت أقوى بوابة تمثيل عظيمة فى السينما المصرية.

 

وأكد أن الفنانة القديرة شادية، أكثر فنانة تعرضت لشائعات الموت، لافتا إلى أن الراحلة شادية كانت مطربة وممثلة عظيمة ولم يحدث في تاريخ الدراما أن يجمع أحد بين الحسنيين الطرب والتمثيل.

 

ولفت الناقد الفني إلى أن شادية لم تتنكر لفنها كما فعل البعض وظلت تعتز بكونها فنانة عظيمة، كما أنه لم يوجد فنان يمتلك موهبة الغناء والتمثيل بنفس القدر الذى امتلكته الراحلة، موضحا أن أهم شخصين أثروا فى مسيرة شادية هما الفنان محمد فوزى الذى قام باكتشافها، بالإضافة للمخرج حلمى رفلة.

 

وأوضح أنها أطلقت على نفسها اسم هدى وذلك بعد حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها وقابلت وقتئذ فتاة تدعى شادية فاستعانت بهذا الاسم، وكان من المستحيل أن يكره أحد شادية، وكانت الشائعات من أسباب حب الجمهور لشادية.


 

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