لبنان.. وزارة العمل تحذر من خفض الأجور دون مبرر

أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصرف الأعمال اللبنانية لميا يمين مذكرة لتأمين سير العمل وجاء فيها: "تبين أن بعض المؤسسات تعمد إلى تخفيض الأجور دون أي مبرر قانوني ودون أي تخفيض لساعات العمل.





ونظرًا لكون ذلك يعتبر مساسًا بعنصر أساسي من عناصر عقد العمل، ومخالفة واضحة لأحكام قانون العمل ترتب فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لذلك، فإن وزارة العمل تحذر أصحاب العمل من مغبة الاستمرار بهذا الإجراء، وتلفت النظر إلى أن المبالغ المحسومة من الأجر دون أن يقابلها تخفيض للدوام تبقى دينا بذمة صاحب العمل لمصلحة الأجير.





وتذكر الأجراء بضرورة مراجعة الوزارة بهذا الخصوص لكي يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".





وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.





وأفاد مكتب الحريري، بأن الأخير لبى دعوة ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية الإليزية في باريس، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.





وأضاف أن اللقاء الذي دام ساعتين، تناول آخر التطورات الإقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس الماضي.





وأشار إلى أن الحريري في هذا السياق بحث وماكرون الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة، السبل الممكنة لتذليلها.