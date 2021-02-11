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رياضة

وزير الرياضة يصل شمال سيناء لافتتاح المهرجان الرياضي الأول بمدينة العريش

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:54 م
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير

وصل منذ قليل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث استقبله اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمكتبة، والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش وذلك قبل إفتتاحه المهرجان الرياضي الاول الذي تنفذه الادارة المركز للتنمية الرياضية، خلال الفترة من ١١ حتى ١٣ فبراير الجاري.

رحب اللواء محمد شوشة بالدكتور اشرف صبحي، حيث اثنى على جهوده في تطوير قطاعي الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وكذلك الدعم المستمر لتطوير البنية التحتية الانشائية التى شملت عددًا من مراكز الشباب بمدن ومراكز المحافظة.

كما قدم محافظ شمال سيناء التهنئة لوزير الرياضة على نجاح مونديال اليد والدور الكبير التي بذلته الوزارة في تحقيق هذا الانجاز الكبير والتي اشادت به وسائل الاعلام العالمية وكافة المنتخبات التي شاركت في بطولة العالم لكرة اليد والتي اقيمت في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على ان هذا الانجاز يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية.

ومن جانبه وجه اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للواء محمد عبدالفضيل شوشة على اهتمامه وتعاونه المستمر من اجل التطوير التي تشهده المحافظة حاليًا على صعيد الشباب والرياضة، مؤكدًا عن تقديم مزيد من الدعم المستمر لكل اهالي محافظة شمال سيناء، مثنيًا على الدور الكبير التي تبذله القيادة السياسة في دعم كل المحافظات الحدودية.
 
واضاف ان المهرجان الذي سينفذ اليوم يأتي ضمن الانشطة التي أعدتها الوزارة للمحافظة، مع تقديم دعم ومساعدات للشباب واسر الشهداء والايتام بمحافظة شمال سيناء.

ومن المقرر ان يشمل المهرجان مسابقات رياضية لكل من "الرواد، الفتاه والمرأة، الايتام، والمعاقين" من خلال برنامج منشطي الاحياء السكنية، كما سيتم تسليم جوائز عبارة عن  دراجات هوائية للفائزين.

كما يشهد وزير الرياضة افتتاح دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية في نسخته السابعة، وإطلاق برنامج "الرياضة من اجل التنمية" بالتعاون مع منظمة اليونيسف بحضور مدربات البرنامج ومديري مراكز الشباب والأندية الخاصة.
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