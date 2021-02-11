تفتيش وزارة الشباب والرياضة في مقر اتحاد الكرة

تواجدت اليوم الخميس لجنة تفتيش من وزارة الشباب والرياضة فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.





جاء تواجد لجنة التفتيش فى مقر الجبلاية بالجزيرة في ضوء التنسيق الذي يجريه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية.





يُذكر أن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يتواجد حاليا في قطر لحضور فعاليات كأس العالم للأندية.





كما زار مجاهد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وأهداه القميص الخاص بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022.





ويتواجد مجاهد في الدوحة بدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور بطولة كأس العالم والتي يشارك بها النادي الأهلي.





ويواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة بقطر.





وستكون مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم الخميس، في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب المدينة التعليمية، وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت.



