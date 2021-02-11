تحيا مصر: مليون مواطن حصلوا على الخدمة ضمن مبادرة "نور حياة".. فيديو

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة تشغل حيز كبير جدًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة ضعف الابصار " نور حياة"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية التفتت إلى تلك المشكلة ورصدت مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين البالغين والطلاب بالمدارس وتم العمل على 19 محافظة وهناك أكثر من مليون مواطن حصل على الخدمة سواء بالكشف او توفير نظارة او اجراء عمليات للمياه لبيضاء.





وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز"، أن المبادرة تنفذ للكشف المبكر عن مسببات ضعف الابصار، مشيرًا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بضرورة تنفيذ وتكليف كل المشروعات لخدمة المواطنين.





وتابع أن القوافل الطبية تعمل في 4 محافظات الآن وتعمل على تشغيل الغسيل الكلوي في إطار مبادرة كلنا جنبك وتورد اليوم لصحة الدقهلية وصحة أسيوط أجهزة غسيل كلوي، بالإضافة إلى توفير خامات حضانات للأطفال المبسترين.





وأوضح أن كل الوزارات المعنية تعمل في إطار خطة واحدة لخدمة المواطنين، وتوفير فرص معيشية تليق بالمواطن المصري وتطوير الخدمة الصحية والبنية التحتية بجميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.





وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير في أسوان منها تطوير مستشفى بنبان وتجهيز وبناء مستشفى كامل لمرضى الفشل الكلوي وتطوير الجانب الاجتماعي في أسوان.



