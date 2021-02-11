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فن

بإطلالة هادئة.. مى سليم تبهر جمهورها من أحدث ظهور لها

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة مي سليم صورة سيلفي جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة ناعمة بمكياج هادئ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا للفنانة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويعتبر مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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