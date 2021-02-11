مدير قطاع تعليم الوادي الجديد يجري جولة تفقديه بمدارس الفرافرة

أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم ب الوادي الجديد ، زيارة اليوم لإدارة الفرافرة التعليمية، حيث تفقد مدرسة الفرافرة الرسمية للغات.

وقال، النيلى إن الزيارة شملت معرض رياض الأطفال داخل المدرسة والمصمم بشكل جمالى لائق ويحتوى على العديد من الوسائل التعليمية، بجانب زيارة معرض الطلاب الموهوبين والذى يحتوى على العديد من الأعمال الفنية والإبداعية.





وأضاف أن الجولة تضمنت متابعة مجموعات التقوية بالمدرسة لطلاب الصف الرابع الابتدائى وتقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب قبيل بدء الامتحانات.

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وأشار إلى أنه تم تكريم الطالبات شهد عبد الله محمد، فاطمة محمد عبد الغنى، حنين محمد عبد الستار، وذلك لتميزهم وتفوقهم والحرص على المشاركة بالعديد من الأنشطة.





علي جانب آخر كرم النيلي مجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وبحضور مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة ومشاركتهم طلاب ذوي الهمم في الاحتفال بيومهم العالمي.





وقال النيلي، إن قطاع التعليم أقام احتفالية بمقر مدرسة التربية الفكرية بالخارجة وبمشاركة مدارس أبو بكر الصديق الابتدائية و٢٥ يناير للتعليم الأساسي ومدرسة اللغات التجريبية، والزهور الابتدائية القديمة، حيث تضمنت الاحتفالية فقرات رياضية وألعاب مشتركة بين المدارس المشاركة في جو يسوده السعادة والسرور.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أننا جميعا نولى اهتماما خاصًا بمدارس التربية الخاصة بالمحافظة وتقديمه كافة سبل الدعم لهم من أجل تحقيق أهدافهم ومساعدتهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال بيئة تربوية محفزة، موجهًا شكره وتقديره لجميع الحاضرين لحرصهم على رسم البهجة والسعادة على وجوه طلابنا.





وأوضح النيلي، أهمية تضافر الجهود لخلق مجتمع يكفل حياة كريمة لذوى الاحتياجات الخاصة.





وأشار إلى أن الدستور المصري ينص على أن الدولة تكفل ذوى الإعاقة وتعمل على تأهيلهم وحصولهم على كافة حقوقهم حيث خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2018 عام ذوى الإعاقة للتأكيد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل المشاركة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.



