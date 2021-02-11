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توك شو

تعرف على نشأة وطفولة الكاتب عبد القادر شعيب.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:01 م
عبد القادر شعيب
عبد القادر شعيب
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ريهام فيكتور
قال الكاتب الصحفي الكبير عبد القادر شعيب ، إنه ولد فى حى شبرا و نشأ فيها حتى تزوج، ومن بعدها انتقل إلى شقة بمصر الجديدة .

وأضاف الكاتب عبد القادر شعيب ، خلال حواره ببرنامج أخبار مصر ، مع الإعلامي أيمن عدلى، أنه من أسرة ريفية ولكن والده هاجر من الريف واستوطن فى المدينة.

وأشار الكاتب الصحفى عبد القادر شعيب، إلى أن والده يتسم بأنه قارئ جيد ويجيد اللغه العربية، لذلك تعلمت منه حب القرأة.

وتابع الكاتب الصحفى عبد القادر شعيب، أن مناقشات والده السياسية مع اصدقائه تركت له صدمة فى شخصيته، وكان يحلم أن اتخرج في كلية الحقوق وتصزر أنها فرصه طيبه لأكون من السياسين فى مصر .

وأكد الصحفى عبد القادر شعيب، أنه انجذب لكلية جديدة حين ذاك وهى اقتصاد وعلوم سياسية، وشجعنى على ذلك مجموعة من أصدقاء الدراسة الذين اصبحوا أصحاب العمر الآن.
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