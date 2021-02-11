تسيير 32 رحلة استثنائية اليوم من القاهرة إلى السعودية لنقل 3 آلاف راكب

يسير مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الخميس، 32 رحلة جوية استثنائية من وإلى المملكة العربية السعودية، لنقل قرابة 3 آلاف راكب إلى الرياض، في ظل أوضاع تعليق الطيران بين القهارة والرياض على خليفة قرار المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار يشهد سفر 16 رحلة إلى المملكة السعودية على متنها 693 راكبًا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طواقم طبية ودبلوماسيين، ويستقبل المطار أيضا على مدار اليوم 16 رحلة أخرى قادمة من جدة والرياض والمدينة والقصيم والدمام وجيزان، على متنها 2182 راكبًا.



