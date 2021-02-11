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رياضة

كأس مصر .. سالاس يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:07 م
سالاس مدرب دجلة
سالاس مدرب دجلة
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عمرو الحلوانى

أعلن ماريو سالاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه، الذي سيخوض لقاء البنك الأهلي، المقرر انطلاقه بعد قليل في دور الـ32،  لبطولة كأس مصر.

 

وجاء تشكيل وادى دجلة كالآتي:

حراسة المرمى : مسعد عوض.

خط الدفاع :  خالد رضا، أحمد مجدي، كريم الدبيس وإبراهيم ريعو .

خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال ، إبراهيم عايش.

خط الهجوم :  رودني أنطوي، كالديرون، صالح نصر.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء، محمد عبد المنصف، محمد جمال، محمود مرعي، صلاح أمين، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، جورجينو، رضا عبد العال، محمد رضا.

 

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