مركز "إبصار" يجرى 60 عملية مياه بيضاء لغير القادرين بالإسكندرية





ينظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية مجانية اليوم الخميس 11فبراير، بمحافظة الأسكندرية؛ من أجل تخفيف معاناة المرضي، والحد من انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى وخاصة بين مرضى السكر.

وتستهدف القافلة إجراء نحو 60 عملية مياه بيضاء لغير القادرين ضمن خطة المركز للعام الحالي 2021م والتي يتطلع المركز من خلالها لإجراء 2000 عملية بعدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية وعدد من الدول الأفريقية.





ونجح مركز "إبصار" خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، وإجراء نحو 3538 عملية مياه بيضاء داخل جمهورية مصر العربية.



