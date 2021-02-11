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أخبار البلد

مركز "إبصار" يجرى 60 عملية مياه بيضاء لغير القادرين بالإسكندرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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محمد غالي

ينظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية مجانية اليوم الخميس 11فبراير، بمحافظة الأسكندرية؛ من أجل تخفيف معاناة المرضي، والحد من انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى وخاصة بين مرضى السكر.
 
وتستهدف القافلة إجراء نحو 60 عملية مياه بيضاء لغير القادرين ضمن خطة المركز للعام الحالي 2021م والتي يتطلع المركز من خلالها لإجراء 2000 عملية  بعدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية وعدد من الدول الأفريقية.

ونجح مركز "إبصار" خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، وإجراء نحو 3538 عملية مياه بيضاء داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الهدف من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية  والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الذي يمكن تفاديه.
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