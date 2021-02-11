دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة تؤثر بشكل أساسي على العظام والمفاصل بسبب الالتهاب، وهناك بعض الأطعمة التي يجب التقليل منها أو تجنبها للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل لأنها تسبب الالتهاب، وبعض الأطعمة والمكونات التي يجب تجنبها تشمل:
الكربوهيدرات المكررة
كحول
السكر
MSG
الدهون غير المشبعة
أوميغا 6
الدهون المشبعة
من المعروف أن السكر يزيد من الالتهابات في الجسم، واستهلاك كميات زائدة من السكر أو كمية معتدلة مع مرور الوقت يسبب التهاب في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك التهاب المفاصل، بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ، يوصى بتناول الأطعمة المضادة للالتهابات وتقليل السكر.
يجب على مرضى التهاب المفاصل توخي الحذر عند تناول السكر لأن الدراسات أظهرت أن استهلاك السكر يزيد من الالتهابات لدى البشر، وتحتوي العديد من الأطعمة والمشروبات على مصادر مخفية للسكر ، لذلك من المهم قراءة الملصقات والمكونات الخاصة بالأطعمة والمشروبات التي تتناولها، على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات أن المشروبات مثل الصودا المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الالتهابات المزمنة.
خلصت إحدى الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة السكرية والدهون يزيد من الالتهاب ويسبب السمنة، كلا العاملين لهما تأثير سلبي على المفاصل بما في ذلك زيادة هشاشة العظام في الركبتين.
المصدر verywellhealth