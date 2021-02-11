دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

يجب على مرضى التهاب المفاصل توخي الحذر عند تناول السكر لأن الدراسات أظهرت أن استهلاك السكر يزيد من الالتهابات لدى البشر، وتحتوي ﻿﻿﻿العديد من الأطعمة والمشروبات على مصادر مخفية للسكر ، لذلك من المهم قراءة الملصقات والمكونات الخاصة بالأطعمة والمشروبات التي تتناولها، على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات أن المشروبات مثل الصودا المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الالتهابات المزمنة.



