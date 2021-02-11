محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات الأعمال بمحطة صرف صحى الزهور ورفع كفاءة شارعى النصر وأسوان

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بجولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحى الزهور و معدلات التنفيذ الجارية ، رافقة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ فوزي الوالى رئيس حى الزهور والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء المحطة .
و استعرض المحافظ الأعمال الإنشائية التى تشهدها المحطة الجديدة مشددا على سرعة إنجاز كافة الاعمال فى أقرب وقت لبدء تشغيل المحطة ، حيث تخدم محطة الصرف الصحى الجديدة بحى الزهور العديد من المناطق واهمها مناطق شباب المدينة و قبضايا وآرض النوادى .
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وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بمختلف الأحياء وأهمها حى الضواحى وحى الزهور وذلك لتخفيف الضغط عن المحطات الموجودة حاليا و لضمان استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة وفى إطار خطة المحافظة للقضاء على مشكلات الصرف الصحى تماشيا مع التنمية المنشودة على أرض بورسعيد
وفى سياق اخر فى إطار متابعته المستمرة لخطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع بنطاق المحافظة ، قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بتفقد أعمال التطوير الجارية بامتداد شارع النصر حتى شارع أسوان بحى المناخ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ والقائمين على أعمال تطوير الشارع .
وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف شارع النصر باعتباره من الشوارع الحيوية الهامة التى تربط بين عدد من الأحياء ببورسعيد ، لافتا أن ذلك يأتى فى إطار خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء الضواحى والعرب والزهور وغيرها لتحقيق السيولة المرورية و الشكل الجمالى لمحافظة بورسعيد .
ويشهد امتداد شارع النصر حتى شارع أسوان أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة لتتناسب مع طبيعة الشارع الحيوية ، وذلك من أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية والاهتمام بالمسطحات الخضراء على جانبى الشارع و رفع كفاءة الإضاءة بالشارع ، لافتا أن جارى الانتهاء فى أقرب وقت من كافة الأعمال بما يحقق سهولة الحركة وانتظام سير السيارات والمواطنين