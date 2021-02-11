محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات الأعمال بمحطة صرف صحى الزهور ورفع كفاءة شارعى النصر وأسوان

أقرأ ايضا

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بمختلف الأحياء وأهمها حى الضواحى وحى الزهور وذلك لتخفيف الضغط عن المحطات الموجودة حاليا و لضمان استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة وفى إطار خطة المحافظة للقضاء على مشكلات الصرف الصحى تماشيا مع التنمية المنشودة على أرض بورسعيد

وفى سياق اخر فى إطار متابعته المستمرة لخطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع بنطاق المحافظة ، قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بتفقد أعمال التطوير الجارية بامتداد شارع النصر حتى شارع أسوان بحى المناخ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ والقائمين على أعمال تطوير الشارع .





وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف شارع النصر باعتباره من الشوارع الحيوية الهامة التى تربط بين عدد من الأحياء ببورسعيد ، لافتا أن ذلك يأتى فى إطار خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء الضواحى والعرب والزهور وغيرها لتحقيق السيولة المرورية و الشكل الجمالى لمحافظة بورسعيد .



