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وزير خارجية قبرص: لا يمكن أن تواجه كل دولة بمفردها جائحة كورونا واجتمعنا لمواجهة ذلك

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إننا نتعاون لأجل تحقيق الاستقرار والسلام فى ظل جائحة كورونا، ونسعى لنشر التسامح والاعتدال بين الشعوب.

وأضاف نيكوس، خلال كلمته المذاعة اليوم بالمؤتمر، أنه لا يمكن أن تواجه كل دولة بمفردها جائحة كوفيد 19  واجتمعنا لمواجهة ذلك.

وأشار وزير الخارجية القبرصي، إلى أننا استمعنا ببالغ الاهتمام لأراء زملائنا وتبادلنا تلك الآراء والأفكار حول مواضيع إقليمية عديدة، مؤكدًا أننا مجتمعون جميعا للاتفاق على رأى واحد، كما نرى تطابقا فى التطلعات حول المواضيع التى تهم المتوسط ومنطقة الخليج.

وأكد وزير الخارجية القبرصي، أننا مفتوحون لأى دولة تريد الاقراب منا وأى دولة تريد تعميق العلاقات بيننا لأننا نريد السلام ونتمنى استمرار التعاون بين كل الأطراف المشتركة.
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