سامح شكري: نثمن علاقة مصر بقبرص واليونان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتوجه بالشكر للحكومة اليونانية والشعب اليوناني على الاستقبال الحافل.





وأضاف السفير سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة فى أعمال منتدي الصداقة باليونان: "نثمن علاقة مصر بقبرص واليونان، ونسعى من خلال العلاقات مع الأشقاء العرب إلى تحقيقق استقرار الشعوب، حيث إن الهدف من هذه العلاقات الثلاثية هو تزكية التعاون فيما بين الدول الثلاثة، كما ترتبط مصر ارتباط وثيق بجميع أشقائها فى الدول العربية، خاصة دول الخليج".





وأوضح أن الدولة المصرية دائما تعمل فى التعاون مع الدول من أجل مصلحة شعوبها، وتحقيق الاستقرار والعمل على أسس القانون الدولي، الذى يحكم العلاقات بين الدول.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك مبادئ داخل نطاق الأمم المتحدة لتوطيد العلاقات الدولية، فيما بين دول ذات سيادة وألا يتم التعامل مع هذه المبادئ بمنظور انتقائى أو معايير مزدوجة، تعمل على تحقيق مصالح ضيقة أو ذاتية على حساب هذه المبادئ، فلابد أن يكون هناك احترام كامل لجميع المبادئ الدولية، وعدم توظيفها لأغراض ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية.