ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شكرى: التوسع لوجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:32 م
السفير سامح شكرى،
السفير سامح شكرى، وزير خارجية مصر
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال سامح شكرى، وزير خارجية مصر، إن التوسع لوجود قوات أجنبية على أراضي عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية وعدم القدرة على احترام المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.


ودعا "شكري"، خلال مؤتمر صحفى للدول المشاركة فى أعمال منتدى الصداقة، أنه من عليهم تلك المسئولية خاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الاضطلاع بمسئوليته فى إسكات تلك المبادئ والعمل على التوصل لحلول سلمية لجميع الصراعات القائمة وتحقيق الاستقرار، حتى يتم العمل على تكريس الجهود المشتركة للتعاون المثمر ويتيح الاستغلال الكامل للموارد الطبيعية وتوفير معيشة أفضل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يسلم 107 عقود جديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

وزير الخارجية أمام النواب: مصر دولة قوية وعلاقاتها مميزة مع الدول العربية.. نعمل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع بليبيا.. وعلاقات القاهرة وواشنطن استراتيجية

ترشيحاتنا

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

حكم منع الصدقة عن المتسولين في الشارع

ليس بي إن سبورت فقط .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

بلاش أمور شخصية.. تعليق قوى من شوبير على هجوم عمارة على "معلول"

عشان تبطل رغي مع الجيران.. ربة منزل تعذب طفلة زوجها حتى الموت في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

نشرة الصحة والمرأة.. تعرف على هدية عيد الحب حسب كل برج.. وأغذية خارقة لتقوية المناعة

يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون