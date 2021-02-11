شكرى: التوسع لوجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية

قال سامح شكرى، وزير خارجية مصر، إن التوسع لوجود قوات أجنبية على أراضي عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية وعدم القدرة على احترام المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.









ودعا "شكري"، خلال مؤتمر صحفى للدول المشاركة فى أعمال منتدى الصداقة، أنه من عليهم تلك المسئولية خاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الاضطلاع بمسئوليته فى إسكات تلك المبادئ والعمل على التوصل لحلول سلمية لجميع الصراعات القائمة وتحقيق الاستقرار، حتى يتم العمل على تكريس الجهود المشتركة للتعاون المثمر ويتيح الاستغلال الكامل للموارد الطبيعية وتوفير معيشة أفضل.



