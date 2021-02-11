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فن

برفقة الساحر كريس المصري.. راندا البحيرى تتألق من أحدث ظهور لها

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة راندا البحيري، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا البحيرى برفقة الساحر كريس المصرى، وعلقت قائلة: "مع أحد أقرب أصدقائى".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: 

قمراية - ماشاء الله - دايما منوره

وانتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "الشرابية"، كما انتهى فريق العمل من أعمال المونتاچ والمؤثرات الصوتية.

يشارك راندا البحيري في بطولة الفيلم الفنان لطفي لبيب وعلاء مرسي وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان عيد و دومينيك حوراني كما قامت المطربة أمينة بتقديم أغنيتين في الفيلم الذي تنتجه دينا خورشيد "dfilm"، وأخرجه معوض إسماعيل وهو من تأليف محمود السنطي، وقصة علاء مرسي.

ومن فريق عمل الفيلم : مدير التصوير عمرو الشندويلي، المونتير محمود مهدي، ستايلست ساندي عادل، ماكيير رحاب الشريف، كوافير مازن طايع، والموسيقى التصويرية من تنفيذ محمود الشابوري.

تدور أحداث الفيلم في منطقة "الشرابية"، ويظهر العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين سكانها، وداخل الأحداث يقع ثلاث رجال في حب "ياسمين" التي تجسد شخصيتها الفنانة راندا البحيري، ولكل رجل منهم، طريقة تفكيره الخاصة، فالأول خرج من "الشرابية" للعمل وخوض حياة جديدة، أما الرجل الثاني ففضل البقاء وسط الأهل والأصدقاء متمسكًا بالبيئة التي عاش ونشأ فيها، وسلك الرجل الثالث "أحمد عبدالله محمود" طريق الشر وتغيرت تركيبة شخصيته وأفكاره.

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