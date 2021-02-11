تعليم مطروح تطبيق القانون على أي مؤسسة تعليمية خاصة تخالف اللوائح والترخيص

اجتمع الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس ولجنة التعليم الخاص بحضور رؤساء مجالس إدارات المدارس الخاصة و أحمد صلاح مدير إدارة التوجيه المالي والإداري و عفت جاد الحق مدير ادارة التعليم الخاص ومسئولي التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بديوان المديرية.









ورحب وكيل المديرية بالحضور في مستهل الاجتماع مؤكدا أنه يأتي وفق تعليمات الأستاذ وكيل الوزارة لمناقشة ودراسة وفحص موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة أو التي لديها استثناءات من أجل توفيق أوضاعهم

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشكيل لجنة عليا لدراسة مدي قانونية الكيانات الغير مرخصة وحل مشكلاتها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .





واشار قاسم بأنه تمت مناقشة كافة الصعوبات والمخالفات للمدارس الخاصة في ضوء القرار الوزاري 420 لسنة 2014 والمنظم للتعليم الخاص مضيفًا أن أهم توصيات اللجنة اليوم خلال الإجتماع هو إعطاء مهلة وانذار لتلك الكيانات لتوفيق أوضاعهم سواء مع هيئة الأبنية التعليمية أو مجلس مدينة مرسي مطروح أو الحماية المدنية أيا كانت تلك المخالفات.





وشدد وكيل المديرية في توصياته خلال الإجتماع أن تعليم مطروح سينفذ القانون والقرار الوزاري علي أي مؤسسة تعليمية خاصة تخالف اللوائح والترخيص الصادر لها مؤكدًا أن وكيل الوزارة اعطي توجيهاته لإدارة التعليم الخاص بالمديرية لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمدارس الخاصة في سبيل تقنين الأوضاع الإدارية والقانونية الخاصة بهم وفق اللوائح الوزارية .





من ناحية اخرى اكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس أن المواهب اللغوية بتعليم مطروح شاركت في فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو العربي وذلك على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر .





واضاف انه شارك الطالب يوسف عطيوة عبدالله بمدرسة أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية والطالبة جاسمين محمد عبدالحليم بمدرسة الروضة الإعدادية بتلك الفعاليات تحت إشراف يسري مجاهد موجه عام مادة اللغة العربية .





وأوضح سلامة أن الدكتورة هناء قاسم مدير عام مكتب تنمية اللغة العربية بالوزارة أشادت بالتميز اللغوي والمستوي المشرف لأبناء مطروح في التصفيات النهائية .





وقدم وكيل الوزارة التحية والتقدير لتوجيه عام اللغة العربية عرفانا بالجهد المبذول والعطاء البارز خلال مسابقة التحدث بالفصحي علي مستوي محافظة مطروح مشيدا كذلك بالمواهب اللغوية التي تزخر بها المحافظة ومتمنيا أن يوفق الله هذه المواهب لتحقيق مركز متقدم علي مستوي الجمهورية ليكونوا خير سفراء للمحافظة بالمحفل اللغوي التعليمي . .



