ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحالة 19 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري فى شبراخيت ورشيد

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى


شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت ورشيد حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن الآتي :-

- إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بمحلة بشر  مركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني

- احاله  14 موظف بالوحدة الصحية بقرية الحماد الغربي بقرية محلة الأمير برشيد للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني 

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين  بالوحدة المحلية لقرية طيبة والوحدات الصحية و مكتب التموين و مكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب  للتحقيق  لتغيبهم  وتركهم العمل بدون سند قانونى،  كما تلاحظ غلق  2 مركز شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية  وتم  اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إحالة 121 موظفا للتحقيق بـ البحيرة.. تفاصيل

إحالة 47 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بمركز الدلنجات في البحيرة

إحالة 74 من العاملين بمستشفى رشيد للتحقيق

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 20 موظفا للتحقيق بمركز شبراخيت في البحيرة

إحالة 18 موظفا للتحقيق في البحيرة.. تفاصيل

إحالة 34 موظفا للتحقيق في البحيرة

ترشيحاتنا

آسفة على إزعاجي.. انتحار نجمة تيك توك شهيرة بشكل مفاجئ

نشرة الصحة والمرأة.. تعرف على هدية عيد الحب حسب كل برج.. وأغذية خارقة لتقوية المناعة

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون

وزيرة الصحة تتوقع زيادة معدل الإصابات بـ كورونا فى أبريل

باولو جاملي نجم منتخب البرازيل السابق في حوار لـ صدى البلد: الأهلي فاجأني أمام بايرن ميونخ.. والكرة المصرية تطورت كثيرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن

خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات

رفقة زوجها.. درة بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام.. شاهد