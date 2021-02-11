إحالة 19 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري فى شبراخيت ورشيد





شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت ورشيد حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن الآتي :-

- إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بمحلة بشر مركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني

- احاله 14 موظف بالوحدة الصحية بقرية الحماد الغربي بقرية محلة الأمير برشيد للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني

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ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طيبة والوحدات الصحية و مكتب التموين و مكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، كما تلاحظ غلق 2 مركز شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



