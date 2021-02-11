آخرها متر فى متر.. منال سلامة: بلاش نقاطع بعض بالسنين واستحملوا بعض

قالت الفنانة منال سلامة، إنه أحيانا ومع زيادة الضغوط والمشاكل والمسئوليات فى الحياة يقول الإنسان إنه لا يتحمل ويشعر برغبة فى البقاء فى جزيرة وحده، مشيرة: "هل الكلام دا مظبوط، فكرتوا فى مرة ولقيته نفسكوا صحيتوا لقيتوا نفسكوا على الأرض لوحدكوا ولا يوجد أهل أو أصحاب أو جيران".





وأضافت "منال" خلال برنامجها "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أنه لن يتم الاستمتاع بالهدوء عندما تكون وحيدا، موضحة: "تستحملوا يوم أو يومين أو شهر، طب وبعد كده أكيد هتزهقوا".





وأكدت أن المرء سيشعر بضرورة وجود ونس فى حياته وشخص يحكى له أوجاعه ومعرفة رأيه فى مشاكلك، متابعة أن الحياة لا يجب أن تكتمل بدون أشخاص من حولهم.





وأشارت إلى أنه من أجل عيش حياة سعيدة يجب تحمل بعضنا البعض قليلا، مضيفة: "لما نزعل من بعض بلاش يبقى وحش أوى كدا ويوصل للخصام ونقاطع بعض سنوات"، حيث إن الحياة لا تستحق".





وأفادت: "أنا مبعرفش اكل لوحدى ومش بعرف أعيش من غير ناس حواليا، آخرها متر فى متر".



