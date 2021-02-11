في عيد الحب.. مؤشرات لانتهاء المودة والرحمة بين الزوجين وكيفية استعادتهما

قالت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري الصحة النفسية، إن الحب من الممكن أن ينتهي عندما لا يكون هناك اهتمام، مشيرةً إلى أن الاهتمام هو ركن كبير جدًا من الحب، بالإضافة إلى الاحترام والعطاء المتبادل.











وأضافت الدكتورة إيمان عبد الله، خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حالة تقصير أحد الطرفين في إعطاء سلوك معين من الممكن أن ينهي علاقة الحب بين الزوجين، موضحةً أنه في بدايات الحب تكون هناك مشاعر متدفقة كبيرة.











وأشارت إلى أن انشغال الشخص عن الطرف الآخر في الزواج من الممكن أن يميت الحب، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الضارة مثل الكلمة المهينة أو المقارنة، حيث إن لكل شخص شخصيّة.











وأكدت أن العلاقات التبادلية أفضل العلاقات الإنسانية في العالم سواء بين الأولاد أو الأزواج، أي حب بدون شروط، مشيرة إلى أنه يجب أن يحكي كل طرف للآخر ما حدث معه في يومه.











ولفتت إلى أن قلة الصداقة والحوار بين الأزواج من الممكن أن تنهى الحب، بالإضافة إلى الحوار البنّاء.