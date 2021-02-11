أخبار التوك شو: توقعات بزيادة إصابات كورونا في أبريل.. تفاصيل مساعدة وزارة الهجرة لـ المصريين العالقين بالإمارات

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها كالآتي:









قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من المتوقع حدوث زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر أبريل، لافتة إلى أن الموجة الأولى فى مصر كانت بداية الذورة فيها هى نهاية أبريل 2020، فإذًا من المتوقع أن يكون هناك زيادة فى الأعداد فى نهاية أبريل القادم.









جاء ذلك خلال كلمتها أمام جلسة إعلامية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا فى إفريقيا، وعرضتها فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل.









قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه نسعى الى تدعيم العلاقة فيما بين الإطار الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من أجل تحقيق مصالح شعوبنا فى جميع المجالات، لافتا إلى أن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسياسيا مشتركا بين الدول الثلاثة.









وأضاف شكرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى: "قدرتنا على مواجهة كورونا تتضاعف من خلال التكامل فيما بيننا والعمل المشترك الهدف منه تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات وليس موجه لى طرف يعمل فى اطار تحقيق الاستقرار وفقًا لقواعد القانون الدولى".













قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إنها اجتمعت مع الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط، اليوم الخميس، ومع فريق العمل من الوزارتين لبحث المستجدات الخاصة بخصوص استمارة "نورت بلدك" التى اشتركت الوزارتان فيها، والتى يتم فيها دمج المصريين العائدين من الخارج بسبب أزمة كورونا.









وأضافت "مكرم"، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة ترسل رسالة طمأنينة للمصرين بالخارج بأن الدولة ترحب بالعائدين، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دمج الشباب والتصدىل فكرة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة الهجرة.









قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم بذل مجهود كبير فى الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، لافتة إلى أن مبادرة تنمية الريف هى الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث يتم تنمية نصف مصر وسيستفاد من المبادرة 50 مليون مواطن.









وأضافت وزيرة التخطيط، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستغرق 15 عامًا على الأقل ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء منها خلال 3 سنوات فقط، كما أن مبادرة مراكب النجاة التى تتعاون فيها الوزارة مع الهجرة تعمل على الحد من انتشار الهجرة غير الشرعية.









قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن محافظة أسيوط كانت من ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منوهًا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة خلال عام 2020، التى كانت تضم حوالى 60 قرية داخل أسيوط، من القرى الأشد فقرا والأكثر احتياجا، مكملا أن المرحلة الثانية لهذه المبادرة بالفعل بدأت مع بداية هذا العام، حيث تستهدف حوالى 60 قرية، إضافة إلى وجود العديد من الخدمات التى تساعد جميع القرى المستهدفة، ومنها بنية تحتية، ووحدات طب، ومدارس ذات تجهيزات عالية، وتبطين الترع، وتوصيل المياه، ورصف الطرق، وقوافل طبية وبيطرية.





وأضاف محافظ أسيوط، خلال حواره فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى": "الناس اللى بتخطط للمشاريع، دايما بنسألهم عن احتياجتتهم اللى دايما بتكون عبارة عن الخدمات الطبية والتعليمية"، كاشفا أن استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة تقترب من حوالى مليار جنيه، أما المرحلة الثانية تقارب 2.3 مليار.











نفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، بشأن وجود منخفض التنين إلى مصر، مشيرة إلى أن جميعها شائعات تطلقها مواقع التواصل الاجتماعى.









وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، موضحة أن هذا الأسبوع شهدت مصر طقسا أشبه بأن يكون مائلا للحرارة، خاصة فترة الظهيرة، وأن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات من خمس إلى ست درجات.













قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى التغذية، إن هناك دراسة أكدت أن تناول البيض يزيد من نسب الوفاة ويزيد من التجلطات، مؤكدة أن تلك الدراسة غير دقيقة نهائيًا، لافتة إلى أن الدراسة تمت بشكل منقوص وغير كامل فلا يجب الاعتداد بها.









وأضافت "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعدل الطبيعى للإنسان هو بيضة واحدة فى اليوم فقط للشخص بالنسبة لكبار السن، منوهة بأن البيض بريء من زيادة الكوليسترول.