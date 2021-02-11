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رياضة

الخطيب لن يعود مع بعثة الأهلي للقاهرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:31 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي الذي يترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، إلى دولة الإمارات العربية مباشرة.


ولن يعود الخطيب مع الفريق إلى القاهرة غدا، الجمعة، بعدما قرر التوجه إلى دبي للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.


وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.


ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.
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