ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية: ارتفاع في منحنى إصابات كورونا والحالات الحرجة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي
أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إلى أن هناك ارتفاعا في منحنى إصابات كورونا والحالات الحرجة في المملكة، لافتًا إلى أن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة بـكورونا، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري. 

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 371720، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 362642، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6420 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و274 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا، قائلًا: «رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.. تحدٍّ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى، رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد»، وفقا لصحيفة عاجل.

وحول إجراءات كورونا، فقد أكدت وزارة الصحة، أن إصابة الشخص بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا (كوفيد–19)، مشيرةً إلى أن الأعراض النمطية للفيروس تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى التى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، والتهاب الحلق، والغثيان أو الإسهال، وسيلان بالأنف، وفقدان حاستي التذوق والشم، وآلام عامة بالجسم والعضلات.

وجدّدت الوزارة دعوتها الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 140 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بـ كورونا

منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا لليوم الثاني على التوالي

السعودية: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

خلال يوم.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية.. وتعافي 205 حالات

رجاء من القلب.. وزير الصحة السعودي يوجه رسالة مؤثرة لـ أهالي المملكة

ترشيحاتنا

هبوط أسعار الذهب وتعافي الدولار| تفاصيل

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

ليس بي إن سبورت فقط .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى

كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

قرار عاجل من شرطة دبي بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من البنك المركزي السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات