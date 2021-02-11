الصحة السعودية: ارتفاع في منحنى إصابات كورونا والحالات الحرجة

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إلى أن هناك ارتفاعا في منحنى إصابات كورونا والحالات الحرجة في المملكة، لافتًا إلى أن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة بـكورونا، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.





وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 371720، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 362642، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6420 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و274 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا، قائلًا: «رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.. تحدٍّ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى، رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد»، وفقا لصحيفة عاجل.





وحول إجراءات كورونا، فقد أكدت وزارة الصحة، أن إصابة الشخص بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا (كوفيد–19)، مشيرةً إلى أن الأعراض النمطية للفيروس تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى التى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، والتهاب الحلق، والغثيان أو الإسهال، وسيلان بالأنف، وفقدان حاستي التذوق والشم، وآلام عامة بالجسم والعضلات.



