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اقتصاد

اتحاد الصناعات يشكل لجنة تنسيقية للاستفادة من مبادرة تطوير القرى

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقد اتحاد الصناعات المصرية أول أمس اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات و رؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق زووم  بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية والتي تستهدف تطوير   بنية ١٥٠٠ قرية مصرية علي مدى ثلاث سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القري ورفع المستوي المعيشي لسكانها.


وأوضح المهندس محمد السويدي خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية وفي إطار المشروع تستهدف الشراء في كافة المشروعات التي ستتم في تأهيل القري من المنتج المحلي  ومن خلال تسجيل المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتوريد لدي الجهات المعنية وانه تم الاتفاق مع تلك الجهات لموافاة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الاحتياجات المطلوبة مبين فيها البنود وكمياتها ومواصفاتها.


وأنه فور الحصول علي كافة البيانات والتي ترتبط باحتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإنارة وتطوير المنشآت التعليمية والمنشآت الصحية سيتم إرسال تلك البيانات للغرف الصناعية موضحا أن ما لا يتم إنتاجه محليا سيتم بحث إمكانية توسع المنشآت القائمة بغرض إنتاجه وكذلك عرضة علي المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا والاستثمار سواء من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين أو كاستثمار أجنبي مباشر حتي يمكن الاستفادة من هذا المشروع القومي الكبير.


وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة حصر كل التحديات والمعوقات التي تؤثر في أداء المنشآت الصناعية وتحد من الاستفادة من طاقتها الكاملة بغرض تذليل تلك التحديات لتمكين الصناعة من التفاعل مع هذا المشروع القومي الهام.


كما تم الاتفاق علي ان تضم تلك اللجنة من قيادات الاتحاد والغرف الصناعية : محمد البهي و هشام مدكور ابو العز  وحسام فريد حسانين ومحمد المهندس و  أحمد حلمي و  محمد شكري  وقد تم الاتفاق علي ان تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعات بشكل دوري لعرض كل ما هو جديد  في هذا الشأن.


وأكدت قيادات الغرف الصناعية خلال الاجتماع استعداد الصناعة لتلبية احتياجات المشروع بما يحقق نجاحه واستفادة القطاع الصناعي منه. كما تم الاتفاق علي التنسيق المستمر بين الاتحاد والغرف الصناعية وتبادل المعلومات مع الأطراف الحكومية سواء بشأن تحديد الاحتياجات وطرق تسجيل المنشآت الصناعية بغرض التوريد أو لعرض التحديات التي يلزم تذليلها لتمكين المنشآت من المشاركة الكاملة في المشروع.
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