موسيمانى يثير الجدل قبل دقائق من مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي

أثار بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل قبل ساعة من خوض مباراة بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس العالم للأندية.



وتسبب موسيمانى فى حالة كبيرة من الحيرة بعد إعلانه تواجد على معلول فى التشكيل الأساسى للأهلى قبل التراجع وإعلان مشاركة ياسر إبراهيم بدلا منه مع الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر.



وكان على معلول خرج مصابا من المباراة الماضية للأهلى أمام بايرن ميونيخ ولم يستطع استكمال المباراة.



وتحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى ملعب المدينة التعليمية؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة ختامية للاعبين، أعلن خلالها التشكيل الذي سيخوض المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني ياسر إبراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.