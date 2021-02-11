محافظ قنا يشهد نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال و سيدات و التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة لمعسكر قنا الدائم خلال الفترة من ٩ الى ١١ فبراير الجارى.

جاء ذلك بحضور نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، و الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والاستاذ الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة سابقا، وعدد من مسئولى الرياضة وقدامى الرياضيين بالمحافظة.

شارك فى نهائى بطولة السيدات اللاعبتين الشيماء محمد و أسماء لطفى وفازت اللاعبة الشيماء محمد، بينما شارك فى نهائى بطولة الرجال اللاعبيّن أحمد سمير وبيتر عادل، وانتهت بفوز اللاعب أحمد سمير.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للفائزين، متمنيًا حظا أوفر للخاسرين وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة مشيدا بالأداء الرائع من اللاعبين طوال المباراة، كما سلم المحافظ الميداليات لعدد من اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى فى البطولة بمختلف الفئات العمرية.

و أكد محافظ قنا، ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتسخير كافة الامكانيات الرياضية المتاحة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم وصقل مواهبهم بالرياضات المختلفة و مساندتهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات.

أوضح عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البطولة شارك بها ١١ ناديا من محافظات" قنا - سوهاج - الأقصر - أسوان" بقوة ١٢٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أنه تم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث تم تكليف طبيب بمتابعة حالة المشاركين فى البطولة على مدار الأيام الثلاثة.





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