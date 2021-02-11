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رياضة

النيران الصديقة تمنح سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك غزل المحلة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:19 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أحرز فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك غزل المحلة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري.

جاء الهدف من تسديدة من شريف دابو  من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم محمد فتح  الله مدافع غزل المحلة لتسكن الشباك في الدقيقة 80.

وبدأ سيراميكا كليوباترا  المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه.
خط الوسط: محمد توني - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.


بينما بدأ غزل المحلة اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى:عمرو شعبان

 

خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام عادل ، أشرف سيد، فتحي مبروك


خط الوسط: أحمد النادري، محمد عبد القادر، محمود صلاح


خط الهجوم: عبده يحيى،بسام ماهر، يحيى حامد  
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