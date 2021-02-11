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76 نائبًا يوقعون على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:51 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
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البهي عمرو
عرضت القناة الأولى خبرا يفيد أن هناك  76 نائبًا يوقعون على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي، رفضه التعديلات الوزارية على حكومة هشام مشيشي، والتي دعمتها حركة النهضة الإخوانية.

وقال "سعيد"، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، إن "التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور"، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطون في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

وأكد أن التعديل الوزاري لا يحترم ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، وهو ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
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