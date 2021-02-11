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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي.. وزيرة الصحة تتوقع زيادة إصابات كورونا.. الأمن يضبط دجالا بالجيزة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها كالتالي:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الأساسي لمواجهة بالميراس البرازيلي، المقرر لها اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلًا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة.

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق الفوري مشيرا إلى أنه أحالها للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذي بدوره أحالها للشئون القانونية بالمحافظة للفصل بها.

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى ضبط القضايا التى ترتكب عبر الإنترنت.

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