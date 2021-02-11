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أخبار العالم

رسالة خطية من العاهل السعودي للرئيس السيسي.. وهذا فحواها

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:30 م
الرئيس السيسي وخادم
الرئيس السيسي وخادم الحرمين
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شيماء مصطفى
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الرسالة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

كما أكد الملك سلمان في رسالته، مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان، اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير المملكة في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي.
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