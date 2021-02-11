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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: جائحة كورونا جعلت إصلاح خدمة الصحة الوطنية أكثر إلحاحًا

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:34 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني
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على صالح
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك يوم الخميس إن جائحة مرض فيروس كورونا المستمر جعل إصلاح خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة أكثر إلحاحًا وليس أقل.

تحدث هانكوك في البرلمان عندما كشف النقاب عن الكتاب الأبيض الجديد الذي يحدد التشريع المقترح الذي من شأنه أن يرى الحكومة تسيطر بشكل أكبر على الخدمات الصحية الحكومية من أجل تحقيق تكامل أكبر بين خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية.

قال وزير الصحة: ​​"لقد جعل الوباء التغييرات في هذا الكتاب الأبيض أكثر إلحاحًا وليس أقل".

ستشهد التغييرات المقترحة أيضًا أن تضع NHS مزيدًا من التركيز على معالجة السمنة والبيروقراطية وعدم المساواة الصحية ، وتحسين صحة الفم ، وإعطاء المرضى المزيد من الخيارات.
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