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رياضة

باسم مرسي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13  للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة وحسني فتحي

خط الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق 

الهجوم: شميلس بيكلي وباسم مرسي 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وإسلام صالح وأحمد أمين "أوفا" وباولن فوافي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي".
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