باسم مرسي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة وحسني فتحي
خط الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق
الهجوم: شميلس بيكلي وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وإسلام صالح وأحمد أمين "أوفا" وباولن فوافي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي".