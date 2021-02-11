باسم مرسي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:





حراسة المرمى: محمود حمدي





الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة وحسني فتحي





خط الوسط: محمد مخلوف وخالد أوتشو وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق





الهجوم: شميلس بيكلي وباسم مرسي



