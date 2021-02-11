حبس تشكيل عصابي للإتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

امرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم 8 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.









كما تبين ان 4 من المتهمين مسجلين لهم معلومات جنائية وهاربين من قضايا مخدرات وضبط بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو وأسلحة نارية وزخيرة.





وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبي بورود معلومات تفيد برصد تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص 4 منهم لهم معلومات جنائية قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار في المواد المخدرة.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين و الإستروكس و الحشيش و البانجو وبندقية آلية و فرد خرطوش و كمية من الطلقات ومبالغ مالية و8 هاتف محمول وميزان ودراجة نارية وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.





من جانبها شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وحائزي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية بمختلف مراكز وأقسام المحافظة.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات.





وأسفرت الحملة عن ضبط 229 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 7153 حكما، كما تم ضبط 614 مخالفة مرافق و159 بائعا متجولا و166 إزالة فورية و57 وصلات كهربائية غير قانونية و53 إعلانات مخالفا و17 فرش شاي و134 فرش مؤقت، و10 عدم ارتداء كمامة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.