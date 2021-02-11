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فن

عبير صبري تنشر صورة من كواليس تصوير مسلسل موسى.. شاهد

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:54 م
عبير صبري
عبير صبري
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محمد بدران

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة لها من كواليس مسلسل "موسي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت عبير صبري فى الصورة بالزى الصعيدي من كواليس مسلسل موسي وعلقت قائلة: "شكل جديد دور جديد ملحمه موسي  رمضان_٢٠٢١  مع العالمي محمد سلامه مخرج موسي محمدرمضان ماشاء_الله".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

كانت أحدث أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.

المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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