الجماهير تدعم الأهلي للفوز على بالميراس لتحقيق البرونزية في كأس العالم للأندية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_بالميراس دعما للنادي الأهلي لتحقيق البرونزية في كأس العالم للأندية.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏11 راجل في الملعب .. 90 دقيقة بإذن الله على المكسب ثقتنا فيكم كبيرة يارجالة .. وان شاء الله منصورين ومفرحين الملايين" و "‏واثقين فيكم رغم صعوبة المهمه 🦅

إن شاء الله قدها ".

وقال آخرون "‏البرونزية يا أهلي ‎#الاهلي_بالميراس" و "‏ماتش انهرده اصعب من ماتش بايرن..

لانك مطالب بالمكسب فلازم تهاجم وكمان لاعيبتك مرهقة وفي غيابات مهمة جدًا.ربنا يستر".

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة منذ قليل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.



ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.