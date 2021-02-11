شوبير محذرا الأهلي من بالميراس: المباراة صعبة جدا

حذر الكابتن احمد شوبير لاعب الأهلي السابق من فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مواجهة اليوم أمام الأهلي.







‏وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: "مازلت عند رأيى المباراه امام بالميراس صعبه جدا مع احترامي لكل المحللين".







وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة منذ قليل.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:







محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.



ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.