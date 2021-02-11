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توك شو

بعد جنوب إفريقيا.. تونس تسجل أعلى معدل للوفيات بفيروس كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:11 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تعتبر تحديا للنظام التونسي، والأطباء يعيشون فى قلق بعد ارتفاع أعداد الإصابات.


وجاء فى الفيديو أن الأطباء ينتظرون وصول اللقاحات الخاصة بـ كورونا.


كما كشفت القناة أن تونس تسجل أعلى معدل للوفيات بسبب فيروس كورونا في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا.


وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية فى تونس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لتحتل المرتبة الثانية فى إفريقيا من حيث وفيات كورونا، بحسب تقرير عرضته قناة فرنس 24.


وأضاف التقرير أن نسبة الوفيات فى تونس بلغت 3.24 من إجمالي 210 آلاف إصابة.


وقال فوزي المهدي وزير الصحة التونسي إن الحكومة التونسية اتخذت إجراءات إلا أنها "لا تطبق”.


ودعا "المهدي" المواطنين وكل الجهات المعنية فى تونس تعزيز الإجراءات الوقائية وتطبيقها بفاعلية وجدية للخفض من معدل الإصابات بكورونا.


ولفت المهدي إلى أن تونس تعمل على تعزيز ورفع من الطاقة الاستيعابية لغرف الإنعاش.


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