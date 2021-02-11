سيد عيد: النصر سيقاتل أمام المريخ لعودة الانتصارات من جديد

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق المريخ غدا الجمعة علي ملعب النصر بمصر الجديدة ضمن مباريات الجولة ١٢ بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.





وأدي الفريق مرانه الأخير تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة سيد عيد المدير الفني ونافع السعيد المدرب العام ومحمد حجاج المدرب المساعد وهاشم الدسوقي مدرب حراس المرمي ورحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري وشهد المران جدية وتركيزا شديدا من اللاعبين استعدادا للقاء.





وأكد سيد عبد أن النصر سيواجه فريقا قويا ومحترما ودائما مباريات النصر والمريخ ما تشهد ندية ومنافسة قوية بين الفريقين.





وقال سيد عيد إنه طالب اللاعبين بغلق صفحة المباراة الماضية أمام بتروجيت وقال إن النصر سيقاتل أمام المريخ من أجل حصد الثلاث نقاط والتغلب علي حالة الظلم التحكيمي التي يتعرض لها النصر الفترة الأخيرة سواء في مباريات علي ملعب النصر أو خارجها مشيرا إلي أن الظلم الذي تعرض له الفريق أعطي حافز وإصرار للفريق لتحقيق الانتصارات.



