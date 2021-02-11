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بعد إصابة قطة صغيرة بـ كورونا.. فحوصات طبية للحيوانات الأليفة في كوريا الجنوبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:55 م
قطة
قطة
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لدى الحيوانات الأليفة في سيول.

وأطلقت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية سيول حملة لإجراء فحوصات طبية "مجانية" للحيوانات الأليفة للكشف عن إصابتها من عدمه بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت السلطات أن القطط والكلاب المصابة بالحمى أو السعال والتي تعاني من صعوبات في التنفس؛ ستخضع لفحوص فيروس كورونا إذا ما كانت على احتكاك بأشخاص أصيبوا بالفيروس.

وسوف تقتصر الفحوص على الحيوانات الأليفة حيث سيتم إجراء الاختبارات بالقرب من موقع عيش الحيوان على يد فريق من الأطباء البيطريين.

ويأتي هذا البرنامج بعد أسابيع من إعلان البلاد عن إصابة قطة صغيرة بفيروس كورونا، وهي أول إصابة تسجلها البلاد.
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