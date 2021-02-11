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سيارات

أول ظهور رسمي للسيارة جينسيس G90 أثناء اختبارها.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:01 م
جينسيس genesis g90
جينسيس genesis g90
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اشرف عطية
أعلنت شركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية وأحد أذرع شركة هيونداي والمسئولة عن صناعة السيارات الفاخرة هذة الفترة عن أختبار سيارتها الجديدة جينسيس genesis g90. 

مواصفات جينسيس genesis g90

ومن المنتظر أن تأتي جينسيس genesis g90 الجديدة كليا بمحرك V8 بسعة 5000 سي سي والسيارة بها نظام تعليق هوائي جديد ومميز وسيتم طرحه في السيارة للمرة الأولى في السيارة  جينسيس genesis g90 


والآن تعمل جينيسيس genesis على تطوير genesis g90 الجديدة الرائدة مع ظهورها مؤخرًا أثناء الاختبارات الثلجية في السويد، ويمكن ملاحظة بعض التغييرات الخارجية للنوافذ ومقابض الأبواب وخطوط التصميم.

تأتي جينسيس genesis g90 بنظام القيادة الذاتية من المستوي الثالث ويتوافر فيها رادار وكاميرا وعدد 2 ليدر يتضمن افضل نظام ذاتي للقيادة ويستطيع الرادار أن يعطي معلومات دقيقة للغاية لتحديد مسار السيارة خلال القيادة الذاتية. 

وحصلت أيضا السيارة  جينسيس genesis g90 على رادارات جانبية وأمامية مدمجة بمستشعرات دقيقة تستطيع أن تقوم بعمليات حسابية خوارزمية لتضمن افضل نتيجة ودقة عند تشغيل نظام القيادة الذاتية. 

ستحصل جينسيس genesis g90 على لوحة قيادة جديدة بشاشات ديجيتال بالكامل داخل قطعة زجاج واحدة، ونظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الثالث ونظام تعليق هوائي للمرة الأولى من المتوقع طرحها نهاية العام الجاري 2021 و تباع كموديل 2022.
أول ظهور رسمي للسيارة جينسيس G90 أثناء اختبارها.. صور
أول ظهور رسمي للسيارة جينسيس G90 أثناء اختبارها.. صور
أول ظهور رسمي للسيارة جينسيس G90 أثناء اختبارها.. صور
أول ظهور رسمي للسيارة جينسيس G90 أثناء اختبارها.. صور
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