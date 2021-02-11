أول ظهور رسمي للسيارة جينسيس G90 أثناء اختبارها.. صور

أعلنت شركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية وأحد أذرع شركة هيونداي والمسئولة عن صناعة السيارات الفاخرة هذة الفترة عن أختبار سيارتها الجديدة جينسيس genesis g90.





مواصفات جينسيس genesis g90





ومن المنتظر أن تأتي جينسيس genesis g90 الجديدة كليا بمحرك V8 بسعة 5000 سي سي والسيارة بها نظام تعليق هوائي جديد ومميز وسيتم طرحه في السيارة للمرة الأولى في السيارة جينسيس genesis g90 .







والآن تعمل جينيسيس genesis على تطوير genesis g90 الجديدة الرائدة مع ظهورها مؤخرًا أثناء الاختبارات الثلجية في السويد، ويمكن ملاحظة بعض التغييرات الخارجية للنوافذ ومقابض الأبواب وخطوط التصميم.





تأتي جينسيس genesis g90 بنظام القيادة الذاتية من المستوي الثالث ويتوافر فيها رادار وكاميرا وعدد 2 ليدر يتضمن افضل نظام ذاتي للقيادة ويستطيع الرادار أن يعطي معلومات دقيقة للغاية لتحديد مسار السيارة خلال القيادة الذاتية.

وحصلت أيضا السيارة جينسيس genesis g90 على رادارات جانبية وأمامية مدمجة بمستشعرات دقيقة تستطيع أن تقوم بعمليات حسابية خوارزمية لتضمن افضل نتيجة ودقة عند تشغيل نظام القيادة الذاتية.

